Два телеканали готові надати ефір Черновецькому і Тимошенко

Уже два телеканали відгукнулись на звернення Київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО до прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО зустрітись у прямому ефірі та обговорити подальшу роботу блоків у новій Київраді.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, запрошення надійшли від столичної телерадіокомпанії «Київ» та каналу «1+1», які готові надати півгодини ефіру для обговорення співпраці між двома політичними силами.

Зокрема загальнонаціональний телеканал «1+1» пропонує політикам зустрітись у підсумковому недільному випуску ТСН 1 червня о 19.30.

Як повідомляв УНІАН, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявив, що готовий зустрітись із Ю.ТИМОШЕНКО в прямому ефірі будь-якого з телеканалів, щоб вона дала відповідь на питання, яким чином виконуватиме свої обіцянки, які давала під час передвиборчої кампанії. Зокрема, чи готова Ю.ТИМОШЕНКО стати депутатом Київради та очолити в ній свою фракцію? У разі її відмови працювати у Київській міській раді, хто керуватиме фракцією БЮТ тощо.

Як відомо, Ю.ТИМОШЕНКО очолювала список БЮТ на виборах до Київради, які відбулись 25 травня.