Турчинов про співпрацю Олланда із Путіним: "союз із терористами для боротьби з тероризмом"

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов, повідомили УНІАН у прес-службі РНБО.

Турчинов розкритикував позицію президента Франції Франсуа Олланда за співпрацю з РФ у боротьбі з тероризмом.

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"Заяви Олланда ніби логічні: потрібно перемогти світовий тероризм і для цього необхідно об'єднати всі зусилля. Але з ким хоче об'єднати зусилля шанований мною президент Франції? Об'єднати зусилля з центром, що фінансує і формує терористичну загрозу в світі? Об'єднати зусилля з країною, яка демонстративно порушує підписані нею міжнародні договори, статут ООН, ветує рішення щодо створення міжнародного трибуналу для покарання терористів - російських найманців, які знищили із наданого Росією зенітно-ракетного комплексу "Бук" малайзійський "Боїнг"?", - зазначив секретар РНБО.

Він нагадує, що досвід співпраці урядів з терористичними організаціями призвів лише до того, що партнери-терористи повертали зброю проти своїх "спонсорів".

"Сучасна історія знає достатньо прикладів використання одних терористів у боротьбі з іншими, але жодного "happy end" такої співпраці невідомо. Завершився трагедією досвід співробітництва деяких західних спецслужб з радикальними і терористичними організаціями на Близькому Сході. Ще починаючи з 70-х років ХХ століття, їх намагалися використовувати в якості бар'єру проти комунізації і поширення марксистської ідеології серед арабських країн. Можна згадати тих самих афганських моджахедів, яких озброювали, фінансували і навчали задля протистояння радянським військам в Афганістані, і які, досягнувши мети, потім повернули зброю проти своїх спонсорів", - підкреслив Турчинов.

Він також стверджує, що багато західних політиків не розуміють, що Росія готується до значно більш масштабної війни. "Росія готується до серйозної і масштабної війни. На сході України вони відпрацьовували технологію проведення сухопутних операцій з використанням потужної артилерії та систем залпового вогню. В Сирії РФ проводить навчання і відпрацьовує бойове застосування своїх літаків та ракет. Згадайте хоча б нещодавні атаки на Сирію бойових ракет, що були запущені зі стратегічних бомбардувальників Ту-160, Ту-95МС, Ту-22МЗ, з підводного човна "Ростов-на-Дону" або з кораблів Каспійської флотилії", - заявив Турчинов.

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Спроби домовитися з президентом РФ Володимиром Путіним, на думку секретаря РНБО, призведуть до ще більшої агресії.

"Союз з терористами для боротьби з тероризмом - це безумство, що провокуватиме ще більшу агресію та насилля. Цей союз призведе до ще більшої кількості жертв серед мирного населення. Спроби домовитись з Росією та Путіним запускають механізм, який спрацював 11 вересня, але в більш страшних і звірячих масштабах", - наголосив Турчинов.