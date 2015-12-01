Від вас залежить мир і спокій в Україні: Порошенко відзначив роль служби зовнішньої розвідки під час агресії РФ

Про це йдеться у вітанні президента України Петра Порошенка з нагоди 10-ї річниці від дня утворення цієї служби, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

Як зауважив Порошенко, «в умовах військової агресії проти нашої держави, появи нових ризиків і зовнішніх загроз розвідувальна діяльність набуває особливого значення. Від того, наскільки ефективними і злагодженими будуть ваші дії, своєчасною, достовірною і всеохоплюючою інформація та прогнози розвитку подій на найближчу перспективу, залежить мир і спокій на українській землі».

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«Віддаю належне патріотизму та професіоналізму співробітників Служби зовнішньої розвідки України. Ви з честю виконуєте поставлені завдання, нерідко ризикуючи власним життям. Вірю, що наполегливість і самовідданість стануть запорукою вагомих здобутків у справі захисту державного суверенітету, зміцнення обороноздатності і безпеки країни. Висловлюю вдячність всім ветеранам розвідки, мужність і героїзм яких є яскравим прикладом подвижницького служіння Вітчизні. Добробуту, міцного здоров'я та щастя вам і вашим родинам», - наголосив президент.