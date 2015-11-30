Українська розвідка розповіла про "особливості" контракту для бойовиків Донбасу, які вирушили до Сирії

Про це йдеться в повідомленні Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

"На тимчасово окупованих територіях Луганської області продовжується залучення особового складу до Сирії. Умовами контракту передбачається щомісячне грошове забезпечення в розмірі 1,4-2 тис. доларів США", - наголошується в повідомленні.

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При цьому, за інформацією ГУР, компенсація рідним у разі загибелі складе 14 тис. дол. Особливістю контракту є відсутність зобов'язання із повернення тіла.

Як повідомляв УНІАН, раніше українська розвідка повідомляла, що через брак коштів Генеральний штаб ЗС Росії змушений відмовитися від комплектування підрозділів, які залучаються до бойових дій на території Сирії, особовим складом на контрактній основі (отримують близько 150 тис. рублів на місяць). Тому Кремль змушений використовувати кадрових військовослужбовців зі штатним посадовим окладом (до 85 тис. рублів).