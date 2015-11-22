Порошенко: РФ намагається відвернути увагу світу від російської агресії в Україні
15:30, 22 листопада 2015Політика
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Демократичний світ повинен обережно ставитися до співпраці з Росією, вважає президент.
Порошенко: в Естонії, Латвії та Литві розуміють природу російської політики / Фото УНІАН
Своїми діями в Сирії Росія ставить мету - відволікти увагу міжнародного співтовариства від російської агресії в Україні.
Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав президент України Петро Порошенко.
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"В Естонії, Латвії та Литві чудово розуміють природу та мету російської політики і тому добре усвідомлюють, що демократичний світ має обережно ставитися до співпраці з Росією довкола Сирії. Бо мета цієї політики – відволікти увагу міжнародного співтовариства від триваючої російської агресії проти України", - зазначив глава держави.
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