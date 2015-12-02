Ряд громадських організацій пропонує "відновити кримськотатарську автономію в складі України"

Про це вони заявили на прес-конференції в УНІАН.

"У питанні відновлення територіальної цілісності України ми пропонуємо використовувати механізм правосуб'єктності корінного народу Криму - кримських татар. Саме відновлення правосуб'єктності кримськотатарського народу, який піддається політиці етноциду, дозволить посилити міжнародний тиск на Російську Федерацію в частині звільнення тимчасово окупованої території Криму", - сказав правозахисник, представник кримськотатарської правозахисної організації "Азатлик" Сінавер Кадиров.

Він також зазначив, що, незважаючи на заяви представників української влади про те, що Крим не забутий, практично нічого не робиться для його звільнення. "Ми прийшли до невтішного висновку, що у держави немає реальної програми деокупації Криму",- сказав Кадиров.

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На прес-конференції представники громадських і правозахисних організацій оприлюднили меморандум про відновлення правосуб'єктності кримськотатарського народу. Меморандум підписали кілька громадських організацій, в тому числі "Азатлик", "Антикорупційний рух" Валентина Наливайченка, благодійна організація "Фонд "Рада миру", "Millet, Vetan, Qırım" і правозахисники.

"Цей меморандум підписано з метою звільнення нашої батьківщини від окупантів і відновлення Автономної Республіки Крим як національно-територіальної, тобто кримськотатарської Автономнной Республіки Крим у складі єдиної, незалежної, демократичної України", - йдеться в меморандумі.

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Активіст національно-визвольного руху Ерфан Кудусов зазначив, що створення прообразу державних органів Кримськотатарської територіальної автономії на території материкової України дозволило б включити їх в міжнародний переговорний процес.

У свою чергу, представник благодійної організації "Фонд Рада миру" Юлія Зайцева заявила про необхідність записати "в тілі Конституції України спеціальний розділ, що закріплює національно-територіальну автономію".