Депутат Денисенко заявляє, що доброволець Манько свідчить проти Корбана під тиском
Народний депутат України, член політради партії «УКРОП» Андрій Денисенко заявляє, що доброволець Валентин Манько, який перебуває під слідством, свідчить проти лідера партії Геннадія Корбана під тиском.
Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «УКРОП», про це Денисенко заявив сьогодні під час з’їзду депутатів місцевих рад від «УКРОПу».
Зокрема Денисенко заявив, що він отримав доступ до листування, з якого нібито випливає, що перший заступник голови фракції «Блок Петра Порошенка» Ігор Кононенко вів перемовини з добровольцем Маньком.
«СБУ змусила Валентина Манька вийти на контакт з Ігорем Кононенком. Кононенко, перевищуючи свої повноваження, недвозначно запевнив, що якщо Манько буде говорити ті речі, які від нього хочуть чути, з нього буде знято кримінальне переслідування та його буде виключено із загальноукраїнського і міжнародного розшуку», – сказав Денисенко, виступаючи на з’їзді.
За словами Денисенка, Манько «пішов на оборудку зі слідством».
«Ми маємо справу з потужним скандалом, який руйнує підвалини держави», - наголосив Денисенко і зауважив, що цим листуванням «Кононенко демонструє те, що він керує органами Генеральної прокуратури та Служби безпеки України» і що вони «діють у змові з метою переслідування Геннадія Корбана».
Денисенко повідомив, що він разом з іншими народними депутатами звернеться до антикорупційного прокурора із заявою про корупційний злочин.
При цьому Денисенко наголосив, що Манько є його товаришем і побратимом, і що проти нього існує низка кримінальних проваджень. «Наскільки вони політично замовлені, я не буду давати юридичну оцінку. Але Валентин опинився на перехресті потужних політичних сил, які замовили справу проти Геннадія Корбана, які цькують добровольців і волонтерів по всій країні. Мені було боляче чути його слова (про злочини Корбана), але я розумів, що це були слова людини, яка перебуває в заручниках у системи», – сказав він.
За словами Денисенка, Манько знайшов можливість повідомити йому та його соратникам, що він робить це під тиском «очільників Адміністрації президента, ГПУ та вищих службових осіб Служби безпеки України».
У партії «УКРОП» нагадали, нещодавно заступник командира ДУК «Правий сектор» заявив, що Корбан причетний до викрадення людей та розкрадання коштів «Фонду оборони країни». Пізніше «Правий сектор» повідомив, що в ДУК не існує посади «заступник командира ДУК».