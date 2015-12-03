Депутат Денисенко заявляє, що доброволець Манько свідчить проти Корбана під тиском

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «УКРОП», про це Денисенко заявив сьогодні під час з’їзду депутатів місцевих рад від «УКРОПу».

Зокрема Денисенко заявив, що він отримав доступ до листування, з якого нібито випливає, що перший заступник голови фракції «Блок Петра Порошенка» Ігор Кононенко вів перемовини з добровольцем Маньком.

«СБУ змусила Валентина Манька вийти на контакт з Ігорем Кононенком. Кононенко, перевищуючи свої повноваження, недвозначно запевнив, що якщо Манько буде говорити ті речі, які від нього хочуть чути, з нього буде знято кримінальне переслідування та його буде виключено із загальноукраїнського і міжнародного розшуку», – сказав Денисенко, виступаючи на з’їзді.

За словами Денисенка, Манько «пішов на оборудку зі слідством».

«Ми маємо справу з потужним скандалом, який руйнує підвалини держави», - наголосив Денисенко і зауважив, що цим листуванням «Кононенко демонструє те, що він керує органами Генеральної прокуратури та Служби безпеки України» і що вони «діють у змові з метою переслідування Геннадія Корбана».

Денисенко повідомив, що він разом з іншими народними депутатами звернеться до антикорупційного прокурора із заявою про корупційний злочин.

При цьому Денисенко наголосив, що Манько є його товаришем і побратимом, і що проти нього існує низка кримінальних проваджень. «Наскільки вони політично замовлені, я не буду давати юридичну оцінку. Але Валентин опинився на перехресті потужних політичних сил, які замовили справу проти Геннадія Корбана, які цькують добровольців і волонтерів по всій країні. Мені було боляче чути його слова (про злочини Корбана), але я розумів, що це були слова людини, яка перебуває в заручниках у системи», – сказав він.

За словами Денисенка, Манько знайшов можливість повідомити йому та його соратникам, що він робить це під тиском «очільників Адміністрації президента, ГПУ та вищих службових осіб Служби безпеки України».

У партії «УКРОП» нагадали, нещодавно заступник командира ДУК «Правий сектор» заявив, що Корбан причетний до викрадення людей та розкрадання коштів «Фонду оборони країни». Пізніше «Правий сектор» повідомив, що в ДУК не існує посади «заступник командира ДУК».