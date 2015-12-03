У "гумконвоях" з РФ ввозиться зброя для терористів - свідчення затриманого бойовика (відео)
16:46, 03 грудня 2015Політика
1955 0
Затриманий Службою безпеки України у Рубіжному терорист "ЛНР" підтвердив, що у "гуманітарних конвоях" з Росії ввозиться зброя.
Затриманий бойовик заявик, що у "гумконвоях" з РФ ввозиться зброя / youtube.com
Про це йдеться у повідомленні СБУ.
Зазначається, що затриманий терорист у квітні 2014 року брав активну участь у захопленні будівлі обласного управління СБУ та штурмі будівлі Луганської облдержадміністрації.
Читайте такожПрикордонники розповіли про вантаж у "гумконвої", про який не заявляла Росія
Також бойовик розвантажував так звані "гуманітарні конвої" з Російської Федерації, де, за його свідченнями, була зброя та боєприпаси для терористів.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter