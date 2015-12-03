У "гумконвоях" з РФ ввозиться зброя для терористів - свідчення затриманого бойовика (відео)

Про це йдеться у повідомленні СБУ.

Зазначається, що затриманий терорист у квітні 2014 року брав активну участь у захопленні будівлі обласного управління СБУ та штурмі будівлі Луганської облдержадміністрації.

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Також бойовик розвантажував так звані "гуманітарні конвої" з Російської Федерації, де, за його свідченнями, була зброя та боєприпаси для терористів.