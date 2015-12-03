Україна вважає неприйнятним нинішній статус-кво щодо Нагірного Карабаху

Як повідомляє прес-служба президента України, візит до Азербайджану здійснила українська делегація у складі глави Адміністрації президента Бориса Ложкіна, віце-прем'єр-міністра – міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадія Зубка та його заступника Романа Чуприненка, а також голови Державної фіскальної служби Романа Насірова.

Делегацію України прийняв президент Азербайджану Ільхам Алієв. В ході зустрічі Алієву було передано особисте послання від Петра Порошенка, а також обговорено поточний стан та перспективи розвитку українсько-азербайджанських відносин.

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Учасники переговорів, зокрема, відзначили необхідність врегулювання конфліктів на територіях обох країн на основі принципу, що ґрунтується на повазі до територіальної цілісності обох держав в їх міжнародно визнаних кордонах.

У цьому контексті президент Азербайджану заявив, що азербайджанська сторона і надалі твердо дотримуватиметься позиції на підтримку територіальної цілісності України.

В свою чергу українська сторона заявила про неприйнятність статусу-кво у питанні вирішення нагірно-карабаського конфлікту.

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Українська делегація також зустрілася в Азербайджані з першим віце-прем'єром Яґубом Еюбовим, главою Адміністрації президента Рамізом Мехтієвим та першим віце-спікером Міллі Меджлісу (парламенту) Зіяфетом Аскеровим.

В ході зустрічей, зокрема, було обговорено підготовку до проведення в Баку чергового засідання міжурядової українсько-азербайджанської комісії з питань економічного співробітництва, яка стане головним підготовчим заходом до проведення орієнтовно в перший половині 2016 року офіційного візиту президента України до Азербайджану.