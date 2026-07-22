Скільки коштує валюта в 'ПриватБанку': свіжий курс долара і євро 22 липня

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 45,05 грн, а євро – 51,55 грн.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" у середу, 22 липня, не змінився і становить 44,90 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні також залишився на попередньому рвні і складає 51,45 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 44,30 гривні, а євро - за курсом 50,45 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки в "ПриватБанку" у середу залишився незмінним і становить 45,05 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні залишився на попередньому рівні – 51,55 гривні.

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Курс валют в Україні – останні новини

Нацбанк встановив на 22 липня офіційний курс долара до гривні на рівні 44,75 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 5 копійок, порівняно з попереднім показником. Щодо євро гривня залишилася на попередньому рівні: офіційний курс європейської валюти на середу встановлено на рівні 51,10 гривні за один євро.

Курс долара до гривні в банках України сьогодні зріс на 1 копійку і складає 44,95 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 44,46 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні знизився на 2 копійки і становить 51,42 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 50,81 гривні за євро.

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