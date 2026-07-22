США будуть випробовувати українські безпілотники на своїй території, - ЗМІ

Міноборони США прагне отримати доступ до українських наземних, повітряних та морських безпілотників для військових випробувань та оцінки.

Київ та Вашингтон уклали угоду щодо експорту українських безпілотників до Сполучених Штатів для військових випробувань. Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на джерела у Вашингтоні.

"Угоду укладено. Її підписали обидві сторони", – заявили вони.

За словами джерел, двостороння заява про наміри встановлює рамки для майбутньої співпраці у сфері безпілотників і є першою такою угодою між двома країнами.

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Зазначається, що Міноборони США прагне отримати доступ до українських наземних, повітряних та морських безпілотників для військових випробувань та оцінки. Передбачається, що це може вплинути на майбутні вимоги Пентагону до закупівель.

Ймовірно, це крок до ширшої співпраці, яка може включати спільне виробництво бойових безпілотників українського виробництва на території США.

Співпраця США та України – останні новини

Як повідомляв УНІАН, американський виробник вперше розпочне випуск безпілотних катерів, розроблених і випробуваних у бойових умовах Україною, у той час як Пентагон прагне розширити арсенал автономної зброї.

Угода була укладена на тлі прагнення США та України розширити обмін озброєнням.

Безпілотні катери, відомі як "Магура", вироблятиме компанія ReconCraft із Портленда, яка випускає катери для сил спеціального призначення.

Меморандум про взаєморозуміння між ReconCraft та виробником "Магури" - компанією Uforce - було підписано в посольстві України у Вашингтоні минулого тижня. За словами керівників, угода розглядається як "угода про співпрацю", в рамках якої обидві компанії надають матеріали, обладнання та робочу силу.

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