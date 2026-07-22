В Україні може з’явитись новий податок – на відбудову: деталі меморандуму з МВФ

Меморандум не містить деталей щодо можливої ставки нового податку.

Українська влада планує замінити військовий збір спеціальним податком на відбудову країни після завершення війни. Такий намір зафіксовано в оновленому Меморандумі про економічну та фінансову політику в рамках програми співпраці з Міжнародним валютним фондом.

У документі зазначається, що після продовження дії 5%-ої ставки військового збору на 3 роки після завершення воєнного стану уряд має намір не допустити скорочення бюджетних надходжень.

"Після продовження дії 5% ставки військового податку на три роки після закінчення дії воєнного стану ми забезпечимо, щоб доходи не зменшилися після втрати чинності цим заходом. Одним із варіантів, який ми розглядаємо, є запровадження податку на відновлення замість військового податку, який ми включимо до законодавства, що регулює перехід від воєнного стану", – йдеться в меморандумі.

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Водночас документ не містить деталей щодо можливої ставки нового податку чи механізму справляння.

Програма МВФ для України - останні новини

21 липня Рада Міжнародного валютного фонду завершила огляд механізму фінансування України, що дозволяє виділити новий кредитний транш на 690 мільйонів доларів. У результаті загальний обсяг виплат за програмою складає близько 2,2 мільярда доларів.

Влада України планує поступово підвищувати тарифи на комунальні послуги для населення. Ці наміри закріплені в оновленому Меморандумі про економічну та фінансову політику Міжнародного валютного фонду. При цьому повернення до повністю ринкового ціноутворення стане можливим лише після завершення війни.

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