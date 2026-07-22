Значення таких зустрічей 'близьке до нуля': МЗС про таємні переговори щодо України в Баку

Речник МЗС підкреслив, що Україна нікого з учасників цієї зустрічі ні на що не уповноважувала.

Значення таких зустрічей, як була проведена щодо України в Азербайджані, для реального мирного процесу "близьке до нуля".

Про це у коментарі журналістам сказав речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

Стосовно липневої зустрічі в Баку він зазначив, що вона "настільки ж таємна, наскільки неважлива".

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"Якісь люди, чиї імена вже практично не гугляться, зустрічаються і про щось говорять. Українська сторона нікого з них ні на що не уповноважувала", - підкреслив Тихий.

Крім того, речник додав, що значення таких зустрічей для реального мирного процесу "близьке до нуля".

Що відбулося в Баку

Як повідомлялося, раніше президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що в липні в Баку відбулася зустріч колишніх високопоставлених чиновників Німеччини та Росії. За його словами, чиновники обговорювали шляхи припинення війни Росії проти України.

Алієв назвав цю зустріч 12-14 липня "таємною" і підкреслив, що територія країни була використана для проведення цієї зустрічі без їхнього відома.

Крім того, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запевнив, що його уряд не мав до цього жодного стосунку, і йому нічого не відомо про будь-яку подібну зустріч.

Водночас засоби масової інформації повідомляли, що до складу неофіційної німецької делегації увійшли колишній глава апарату ексканцлера Ангели Меркель Рональд Пофалла та колишній глава землі Бранденбург Маттіас Платцек. А до складу російської делегації входили голова Ради при президенті Росії з питань розвитку громадянського суспільства та прав людини Валерій Фадєєв, а також голова ради директорів "Газпрому" Віктор Зубков.

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