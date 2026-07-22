США розробили гібридно-електричний бойовий вантажний безпілотник: які він має переваги

MV250 призначений в першу чергу для перевезення вантажів, завантаження та розвантаження.

У США презентували новий гібридно-електричний вантажний безпілотник - MV250. Як повідомляє TWZ, безпілотник є військовою адаптацією електричного літака вертикального зльоту та посадки (eVTOL) Alia 250.

"Базова фізика MV250 забезпечує значно більшу дальність польоту, вищу швидкість та нижчу вартість експлуатації порівняно з конвертопланами та застарілими платформами", - сказав Кайл Кларк, засновник і генеральний директор BETA Technologies.

У компанії зазначили, що MV250 призначений в першу чергу для перевезення вантажів, завантаження та розвантаження яких здійснюється через носовий козирок, що відкривається вгору. Він може використовувати повітряні ракети (ALE) з комплекту бічних пускових труб.

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Також його функції включають евакуацію поранених, розвідку, спостереження та рекогностування (ISR).

Компанія BETA Technologies, в тому числі, запропонувала використовувати безпілотник як передове тактичне джерело живлення, що забезпечуватиме наземні війська потужністю до 500 кіловатів для командування та управління, боротьби з безпілотниками, радіоелектронної боротьби або застосування зброї спрямованої енергії.

Що стосується вантажомісткості, то MV250 має об'єм салону 250 кубічних футів (2 на 2 метри) для корисного навантаження 2000 фунтів (900 кг).

Робочий радіус БпЛА понад 450 км, крейсерську швидкість понад 170 вузлів та тривалість плавання на поромі 12 годин на висоті 20 000 футів (6 км).

У виданні також пояснили, що рушійна система складається з чотирьох гвинтів фіксованого кроку, які забезпечують можливість вертикального зльоту та посадки. Вони встановлені на довгих стрілах, що з'єднують крила розмахом 50 футів з V-подібним хвостом. Тим часом рух вперед забезпечується одним штовхаючим гвинтом змінного кроку, встановленим у задній частині фюзеляжу.

"Оскільки він має гібридно-електричний привід, турбінний двигун, встановлений над задньою частиною фюзеляжу, не забезпечує безпосередньо живлення різних гвинтів. Натомість він живить високовольтну шину, заряджаючи акумулятори та живлячи електродвигуни, які обертають гвинти. Двигун також можна зупинити, і акумулятор може забезпечити живлення, що є дуже надійним. Турбогенератор MV250 був розроблений спільно з GE Aerospace та сумісний з низкою видів палива, сумісного з НАТО", - зазначають виробники.

Крім того, безпілотник використовує систему MATRIX від Sikorsky для забезпечення повної автономності. Передбачається, що він зможе автономно переміщатися за заздалегідь визначеними маршрутами, використовуючи запрограмовані точки, що створює практичну основу для безпілотних логістичних операцій.

Співпраця США та України в галузі безпілотників

Як повідомляв УНІАН, за даним ЗМІ, Київ та Вашингтон уклали угоду щодо експорту українських безпілотників до Сполучених Штатів для військових випробувань. Заява про наміри встановлює рамки для майбутньої співпраці у сфері безпілотників і є першою такою угодою між двома країнами.

Міноборони США прагне отримати доступ до українських наземних, повітряних та морських безпілотників для військових випробувань та оцінки. Передбачається, що це може вплинути на майбутні вимоги Пентагону до закупівель.

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