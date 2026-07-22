Війна Росії проти України спричинила різкий стрибок цін на пшеницю та кукурудзу

Погіршилися прогнози на майбутній врожай.

У липні світові ціни на пшеницю підскочили на 16%. Триваючі російські та українські атаки на інфраструктуру та кораблі підсилили побоювання щодо експорту з Чорного моря – ключового морського шляху для двох найбільших світових експортерів пшениці, пише Bloomberg.

На Україну та Росію разом припадає 25-30% світового експорту пшениці, тож будь-які перебої під час майбутнього збору врожаю сприятимуть зростанню світових цін. Додатковим фактором стало погіршення прогнозів щодо врожаю,

У вівторок, 21 липня, Росія заборонила суднам стояти на якорі в портах Азовського моря та Кавказу, де відсутні організовані системи протиповітряної оборони. Міністерство оборони Росії заявило, що її збройні сили продовжують наносити удари по українських портах, тоді як Україна здійснила атаки дронами на склади, що належать Wildberries – найбільшій російській платформі електронної комерції.

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Побоювання щодо поставок також посилилися після того, як SovEcon знизив свій прогноз щодо врожаю Росії у 2026-2027 роках на 0,7%, посилаючись на гірші перспективи на півдні країни та зменшення площ під ярою пшеницею.

За оцінками, експорт пшениці з Росії в липні становитиме близько 1,5 млн тонн, що приблизно на третину менше, ніж у минулому році, і стане найнижчим показником за липень з 2017 року.

Ціни також отримали підтримку через несприятливі перспективи врожаю в інших регіонах: прогнозується, що цього року виробництво м'якої пшениці у Франції скоротиться на 7,6% після того, як спека пошкодила посіви. Частка ярої пшениці в США, оцінена як "від хорошої до відмінної", також знизилася на п’ять процентних пунктів порівняно з попереднім тижнем.

При цьому ціни на кукурудзу досягли найвищого рівня за останні два місяці – 4,775 долара за бушель (25,4 кг), після чого дещо знизилися. Здорожчання кукурудзи, окрім бойових дій у Чорноморському регіоні, підкріплено побоюваннями, що нещодавня спека в Європі призведе до скорочення врожаю.

Експорт агропродукції з України – останні новини

Експорт зерна з України Чорним морем сповільнюється, оскільки Москва посилює удари по торгових суднах у відповідь на інтенсивні атаки Києвом російських кораблів.

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук вважає, що зменшення експорту врожаю за кордон безпосередньо впливає на надходження валютної виручки. Ситуація може загостритися восени, коли фермери збиратимуть врожай

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