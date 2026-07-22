'Передаю армію у стані наступу': перша заява Сирського після звільнення

Сирський нагадав, що під його командуванням звільнено 700 квадратних кілометрів української землі.

Уже колишній головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що передає своєму наступнику армію, яка не лише тримає оборону, а й перебуває в стані наступу.

У заяві, оприлюдненій вранці 22 липня, він зазначив, що бачив війну "з її першого дня 2014 року, жив фронтом" і знає ціну кожного звільненого кілометра української землі.

"У лютому-березні 2022 році мені випала честь командувати обороною Києва, і нашими спільними зусиллями столиця вистояла. Тієї ж весни було знято загрозу повної облоги Харкова", - пише Сирський.

Відео дня

Потім, нагадав він, "був наступ на Харківщині, коли за лічені тижні ми звільнили Балаклію, Ізюм і Куп’янськ". Згодом, за його словами, на Донеччині було знищено найбоєздатнішу частину російської армії ― ПВК "Вагнер".

"Я прийняв командування армією в лютому 2024 року у дуже складний час. Тривала оборона Авдіївки. Наші підрозділи стояли у напівоточенні. Одним із перших моїх наказів на посаді був наказ організовано вийти з міста. Це було важке рішення. Але я ухвалив його, бо для мене діяв один головний пріоритет: збереження життя людей", - наголосив ексголовком.

А далі, йдеться у заяві "був рік, який змінив хід цієї війни":

"Разом ми зупинили наступ ворога на Харківщині. Упередили його наступ на Сумщині. І провели Курську операцію – вперше в цій війні перенесли бойові дії на територію противника".

Сирський наголосив, що ніколи не було мети окупувати чужу землю. Мета була - "зірвати підготовлений ворогом наступ на Суми і Харків, відтягнути його найбоєздатніші війська і поповнити обмінний фонд, щоб повернути наших людей з полону". За його словами, усе це було виконано.

"Ми змінювали армію не лише на полі бою, а й у її основі. Ми першими у світі створили окремий рід військ – Сили безпілотних систем. Виростили їх від окремих підрозділів до системи, яка сьогодні дає ворогу відчути, що безпечних тилів у нього немає. Ми збудували нову протиповітряну оборону: створили окреме командування безпілотних систем ППО, сформували штатні підрозділи екіпажів дронів-перехоплювачів, вибудували ешелоновану систему прикриття неба над тилом. Те, що ще недавно було експериментом ентузіастів, сьогодні щоночі збиває те, що вважалося незбивним", - написав колишній головнокомандувач.

Він нагадав про закриття Чорноморського порту в Новоросійську, системне знищення "тіньового флоту" ворога, переведення армії на корпусну структуру, появу у штабах бойових офіцерів. За його словами, з'явилося правило, що "шлях до керівних посад лежить через фронт".

"Звільняючи українські території, ми провели успішну Добропільську операцію та наступальну операцію на Олександрівському напрямку. Продовжуємо стримувати наступ противника на головних напрямках та проводити наступальні операції на окремих ділянках фронту", - підкреслив ексголовком.

Про частину операцій, які були втілені в життя за ці роки, зауважив Сирський, він не має права говорити й сьогодні:

"Про них розкаже історія. Скажу лише: ворог їх запам’ятав".

Також він розповів, у якому стані передає поле бою.

"Цього року під моїм командуванням звільнено 700 квадратних кілометрів нашої землі. Армія, яка два роки тому вела важку оборону, сьогодні наступає. Я передаю своєму наступнику армію, яка не лише тримає оборону, а й перебуває в стані наступу – з ініціативою, зі структурою, з людьми, які знають, як бити ворога. І я щиро сподіваюся, що цей наступ буде продовжено. Все для цього є", - повідомив колишній головком.

Він висловив подяку "кожному солдату, сержанту і офіцеру", з якими пройшов ці роки, а такод родинам полеглих.

"Я казав це раніше і повторю сьогодні: моя робота – війна. Посади змінюються, а цей принцип – ні. У якому б статусі я не був, я служитиму Україні до Перемоги", - запевнив Сирський.

Він додав, що "наша країна вистоїть, якщо кожен робитиме свою справу так само завзято, як це робить українське військо".

В Україні новий головнокомандувач

Як повідомляв раніше УНІАН, 21 липня президент України Володимир Зеленський призначив Михайла Драпатого головнокомандувачем ЗСУ. Також він подякував Сирському за оборону Києва, Харківську наступальну та Курську операції, а також за внесок у захист України. За словами Зеленського, із Сирським та начальником Генерального штабу Андрієм Гнатовим вже обговорено подальші формати служби та передачу справ.

Вас також можуть зацікавити новини: