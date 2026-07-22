У разі мобілізації Росія зіткнеться з тими ж проблемами, що й Україна, – Рьопке

Зокрема посилиться проблема з мотивацією бійців.

Найближчим часом війна в Україні може якимось чином змінитися – або замороженням конфлікту чи припиненням вогню, або ж оголошенням мобілізації в РФ. Про це повідомив Юліан Рьопке – військовий аналітик, шеф-редактор німецького видання Bild, в інтервʼю "Настоящее время" з посиланням на російських воєнблогерів.

Він зазначив, що минулого року в РФ якісно працювала схема набору контрактників, завдяки якій вдалося набрати 409 тисяч військовослужбовців. Однак цьогоріч ситуація змінилася – РФ не набирає такої кількості через рекрутинг. І це може змусити її змінити тактику.

На думку аналітика, РФ може повторити український підхід, спробувавши наростити використання БПЛА. І це може допомогти їй на полі бою. Однак якщо це не спрацює – РФ може мобілізувати від 250 до 500 тисяч росіян. Водночас він наголошує, що цей процес буде не швидкий – для відправки цих сил на фронт може знадобитися близько 6 місяців. А мотивація цих солдатів, на думку експерта, може бути навіть нижчою, ніж під час першої хвилі мобілізації в 2022 році.

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"Вона також буде нижчою, ніж у в'язнів, які воювали, вважаючи, що борються за своє життя чи свободу. Це було брехнею з боку російського Міністерства оборони, але вони вірили в це.

Примусово мобілізовані будуть мати і менше мотивації, ніж у військовослужбовців за контрактом, які отримують підписний бонус у розмірі 50 тисяч євро, а потім близько чотирьох тисяч євро на місяць. Але якщо людина не хоче бути мобілізованою, а її насильно відправляють на фронт, Росія може зіштовхнутися з тими самими проблемами, з якими Україна стикається зараз", – зазначив Рьопке.

Аналітик наголошує, що Україна як і раніше стикається з нестачею військовослужбовців. Однак і в росіян вона виникає дедалі частіше. На тлі цього РФ вже не проводить великих наступів, як це було, наприклад, у Вугледарі. І якщо раніше Росія одночасно відправляла на штурми сотні бійців, то зараз йдеться лише про невеликі групи від 2 до 5 осіб.

"Думаю, за останні шість місяців максимальний розмір групи, яку можна побачити під час атаки на певну ділянку, становив приблизно десять військовослужбовців. І ситуація майже вирівнюється. Саме це ми спостерігаємо на лінії фронту, коли бачимо, що Україна зазнає відносно невеликих територіальних втрат", – додав Рьопке.

Мобілізація в Росії: важливі новини

Раніше низка джерел повідомляла, що РФ готує мобілізацію після завершення виборів восени цього року. Зокрема Центр протидії дезінформації зазначав, що Москва може планувати набрати від 500 тисяч людей. За словами очільника ЦПД, перших мобілізованих РФ може кидати на фронт вже в перші тижні.

Командир і засновник Російського добровольчого корпусу Денис Капустін відзначав, що на тлі інформації про ймовірну мобілізацію, у РФ посилюється напруга у суспільстві. На його думку, цього разу мобілізація може зачепити зокрема і великі міста.

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