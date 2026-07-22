В Україні готують підвищення тарифів на комунальні послуги: що передбачає меморандум з МВФ

Повернення до повністю ринкового ціноутворення стане можливим лише після завершення війни.

Влада України планує поступово підвищувати тарифи на комунальні послуги для населення. Ці наміри закріплені в оновленому Меморандумі про економічну та фінансову політику Міжнародного валютного фонду.

У документі зазначається, що для відновлення фінансової стійкості енергетичного сектору та скорочення прихованих бюджетних витрат необхідно поступово підвищити тарифи на газ, електроенергію та опалення для населення до економічно обґрунтованого рівня. При цьому влада зобов'язується забезпечити адресну підтримку вразливих домогосподарств через систему житлових субсидій. Повернення до повністю ринкового ціноутворення, як зазначає МВФ, стане можливим лише після завершення війни.

Для цього уряд має підготувати дорожню карту поступової лібералізації ринків газу та електроенергії. Згідно з меморандумом, до кінця липня 2026 року Міністерство енергетики має розробити проєкт такої дорожньої карти, а до кінця грудня 2026 року уряд повинен її затвердити. Після її ухвалення планується поетапне коригування тарифів на електроенергію для фінансування відбудови та ремонту енергетичної інфраструктури. Ці підвищення можуть розпочатися за потреби, з урахуванням розвитку воєнних дій.

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Також Україна взяла на себе зобов'язання підготувати законодавчі зміни, які дозволять скасувати чинний мораторій на підвищення тарифів на газ, тепло та гарячу воду. Після цього уряд має намір поступово підвищувати ціни на газ для населення, одночасно переглянувши систему субсидій, щоб пом'якшити вплив для малозабезпечених сімей. Крім того, до кінця лютого 2027 року уряд має оцінити бюджетні та соціальні наслідки можливого коригування тарифів для отримувачів субсидій і підготувати відповідні сценарії підтримки населення.

Водночас конкретних дат підвищення тарифів у меморандумі не наведено. Документ визначає лише напрям реформи та зобов'язання України щодо поступового переходу до ринкового ціноутворення із соціальним захистом найбільш вразливих споживачів.

Програма МВФ для України - останні новини

У червні повідомлялося, що Україна та МВФ досягли домовленості на рівні персоналу щодо першого перегляду програми розширеного фінансування.

21 липня Рада Міжнародного валютного фонду завершила огляд механізму фінансування України, що дозволяє виділити новий кредитний транш на 690 мільйонів доларів. У результаті загальний обсяг виплат за програмою складає близько 2,2 мільярда доларів.

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