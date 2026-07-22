Потужна злива накрила Одесу: у місті затоплено вулиці та обмежено рух (відео)

Замість одного з трамвайних маршрутів запустили маршрутні таксі.

Вранці 22 липня потужна злива накрила Одесу, що призвело до підтоплення вулиць.

Як передає кореспондент УНІАН, гроза почалася близько 06:30. Залповий дощ з сильним вітром спровокували падіння дерев, вулиці були миттєво підтоплені.

У пресслужбі мерії міста повідомили, що через ускладнення погодних умов комунальні служби міста працюють у посиленому режимі – ліквідуються наслідки негоди.

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Тимчасово призупинено рух на Французькому бульварі, де тривають роботи з прибирання поваленого дерева. На вулиці Балківський рух тимчасово обмежено через підтоплення в районі центрального автовокзалу - від вулиці Маловського до вулиці Праведників світу (Червонослобідська).

Через роботу спецтехніки можливе уповільнення руху на вулицях Інглезі, Академіка Філатова, Люстдорфська дорога.

У пресслужбі додали, що тимчасово обмежено проїзд на вулиці Приморській, Середньофонтанській тощо. У звʼязку з погодними умовами трамвайний маршрут №1 курсує через Херсонський сквер, маршрут №20 тимчасово не курсує – замість нього працює маршрутне таксі.

Згодом у мерії додали, що через зливу, що сталася вранці, також тимчасово не курсують трамвайні маршрути № 21, 12, 13. Ще декілька маршрутів функціонують у скороченому вигляді: №5 - парк Шевченко – Автовокзал, №7 - Старосінна площа - вул. 28-ї Бригади, №10 - площа Тираспольська - площа Старосінна, №15 - площа Тираспольська - площа Олексіївська.

Крім того, тролейбусний маршрут №10 курсує лише до вулиці Рішельєвської.

"Прохання завчасно планувати маршрути з урахуванням поточних обмежень. Звертаємося до жителів та гостей міста не залишати транспортні засоби на зливоприймальних решітках і під деревами та за можливості обмежити пересування містом", - наголошують у мерії.

У соцмережах люди скаржаться, що в їхніх будинках, квартирах на верхніх поверхах миттєво протікали дахи та публікують фото та відео з затопленими вулицями. На них можна побачити, як люди йдуть по коліна у воді, у деяких місцях – підтоплені автівки. Очевидці кажуть, що залило промринок "7-й кілометр".

"Я перебуваю у Тихому океані", - жартує якийсь чоловік.

Оновлення 10:15. Згодом у мерії повідомили, що у місті за півгодини випало 30 мм опадів при місячній нормі 45 мм, що складає дві третини норми. Внаслідок залпового дощу було перекрито 7 вулиць через підтоплення. На місцях працювали сотні комунальників.

Станом на 09:30 рух транспорту на 5 станції Великого Фонтану залишався ускладненим.

Не дивлячись на те, що вода з вулиці Балківської зійшла, вона ще була закритою для проїзду через наявність значного замулення на проїжджій частині.

Як зазначив очільник Департаменту міського господарства міськради Леонід Гребенюк, в жовтні 2025 року, після гибелі людей під час зливи, керівництвом міської ради було надано ряд доручень ТОВ "Інфокс" зокрема щодо проведення робіт з очистки колекторів по вулиці Балківській та Приморській. Станом на сьогодні вищевказані роботи проведені не в повному обсязі, що знижає прохідну спроможність колекторів створюючи затоплення вказаних вулиць.

Спека у Європі посилюється

Нагадаємо, за даними синоптиків, найближчими днями південний захід Європи опиниться під впливом потужного антициклону, який принесе розпечене повітря з Сахари. Найскладнішу ситуацію прогнозують в Іспанії, де температура може сягнути +45…+47 °C. Найбільше спека торкнеться південних, центральних і східних районів вказаної країни - вночі температура не опускатиметься нижче +25 °C, що значно збільшить теплове навантаження. Також у значній частині Португалії температура становитиме +34…+40 °C, але до кінця тижня з Атлантики почне надходити прохолодніше повітря.

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