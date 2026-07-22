Дунай обмілішав настільки, що люди можуть дійти пішки майже до середини русла (фото)

Через тривалу посуху та нестачу води з Альп рівень Дунаю в Угорщині опустився майже до рекордного мінімуму.

Тривала посуха та відсутність достатнього притоку води з Альп призвели до різкого обміління Дунаю. У Будапешті рівень річки знизився до 39 сантиметрів – лише на 6 сантиметрів вище абсолютного історичного мінімуму, зафіксованого майже 30 років тому.

Як пише Divany, найскладніша ситуація складається на південь від Будапешта. У районі міста Бая найближчими днями рівень води може опуститися до рекордних 21 сантиметра. Водночас рекордно низькі показники спостерігаються й на Тисі, а рівень води в озерах Балатон і Веленце також значно знизився.

Через маловоддя в Будапешті до опор мосту Маргіт можна підійти практично по сухому руслу.

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Низький рівень води вже порушив роботу річкового транспорту. У столиці Угорщини частина пасажирських суден перестала заходити до причалів, а рейси за кількома популярними туристичними маршрутами, зокрема до Сентендре, Вишеграда та Естергома, тимчасово припинено.

Як повідомляється, міління Дунаю негативно позначилося й на економіці. Річка залишається найважливішою транспортною артерією для перевезення зерна, кормів та добрив. Однак через численні мілини в Угорщині, Німеччині, Австрії та Румунії баржі не можуть рухатися з повним завантаженням.

Так, у німецькому Пфеллінгу вантажні судна використовують лише 15–25 % своєї вантажопідйомності. Це збільшує кількість рейсів, підвищує вартість перевезень і створює додаткові фінансові труднощі для фермерів, яким зараз доводиться вивозити зібраний урожай.

Лайнери з туристами застрягли посеред Дунаю – подробиці

Раніше повідомлялося, що кілька круїзних суден застрягли на північ від Будапешта. Через мілину на Дунаї в Будапешті також скасували всі круїзні рейси для туристів. Відомо, що міжнародні круїзні судна поки що можуть заходити до Угорщини, але багато з них змушені чекати в портах. У зв’язку з цим кількість бронювань готелів туристами в липні вже скоротилася на 18%.

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