У США хочуть заборонити телефонні дзвінки в літаках: чому бортпровідники підтримали цю ідею

Насамперед йдеться про безпеку.

Минулого місяця до Палати представників США було внесено законопроект, покликаний заборонити телефонні або відеодзвінки під час польоту – на тлі того, як ця проблема стає дедалі актуальнішою у міру розширення доступу до Wi-Fi в небі.

Колишні бортпровідники кажуть, що розмови по телефону в літаку вже суперечать правилам деяких авіакомпаній, але ухвалення закону захистить як пасажирів, так і екіпаж, пише Business Insider.

"Це ненормальна ситуація. Якщо ви сидите пліч-о-пліч з кимось і змушені говорити голосно, ви дійсно заважаєте іншим пасажирам навколо вас", – заявила в інтерв'ю виданню колишня бортпровідниця та керівниця служби обслуговування пасажирів у Virgin Atlantic Еллі Мерфі.

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Вона пояснює, що насамперед йдеться не про манери, а про безпеку, адже гучні розмови пасажирів по телефону або відеодзвінки можуть відволікати персонал авіакомпанії від роботи, особливо якщо інші пасажири скаржаться екіпажу на "балакунів", а також ускладнювати сприйняття оголошень екіпажу іншими пасажирами.

Автори матеріалу нагадують, що у 2018 році американський Конгрес уже проголосував за те, щоб зобов’язати Федеральне управління цивільної авіації (FAA) заборонити телефонні дзвінки на борту літаків, але не встановив кінцевий термін, а тому заборона так і не була введена в дію. Новий закон про "тихе небо", внесений демократами Грегом Стентоном і Гілларі Шолтен, а також республіканцями Ріком Кроуфордом і Робом Бреснаханом, зобов'яже FAA остаточно затвердити заборону протягом 180 днів.

Наразі ж авіакомпанії світу регулюють це питання на власний розсуд – американські United, American і Southwest повністю забороняють телефонні дзвінки під час польоту, тоді як British Airways, навпаки, пообіцяла дозволити телефонні та відеодзвінки на літаках із Wi-Fi Starlink. Virgin Atlantic також дозволяє телефонні дзвінки на своїх рейсах, обладнаних Starlink, але просить, щоб вони були короткими, і не дозволяє відеодзвінки.

У свою чергу колишній бортпровідник та експерт у сфері туризму Боббі Лорі зазначає, що такі непослідовні або неоднозначні правила можуть збивати з пантелику пасажирів і ускладнювати їхнє дотримання бортпровідниками, що в підсумку може призводити до конфліктів на борту.

Тим часом президент некомерційної організації з захисту прав авіапасажирів FlyerRights Пол Хадсон також висловився на підтримку заборони телефонних дзвінків під час польоту, але при цьому додав, що можна було б передбачити облаштування спеціальних зон для розмов. При цьому послугу можна було б зробити платною, вважає він.

"Це задовольнило б потреби людей, які хочуть вести справи або вирішувати сімейні проблеми, особливо під час тривалих перельотів, а також захистило б пасажирів", – сказав він, зазначивши, що, наприклад, у поїздах Amtrak є як "тихі" вагони, так і вагони, де дозволені дзвінки.

Підтримала цю ідею й колишня бортпровідниця та експертка з етикету Жаклін Вітмор.

"Ви сидите на відстані витягнутої руки від свого сусіда по кріслу, тому він чує кожне ваше слово. Ніхто не хоче чути вашу розмову", – пояснила вона.

Мобільний зв'язок у літаках

Як раніше повідомляв УНІАН.Туризм, більшість пасажирських авіакомпаній зобов'язують пасажирів на час польоту переводити свої телефони в "режим польоту", оскільки одночасне підключення кількох пасажирів може спричиняти перешкоди у зв'язку пілотів, тим самим наражаючи на ризик весь літак.

Однак протягом останніх двох-трьох років авіакомпанії світу поступово починають встановлювати термінали Starlink, даючи пасажирам можливість підключатися під час польоту до Wi-Fi. Причому мова йде не тільки про великі авіакомпанії, а й про лоукостери.

На цьому тлі в літаках уже почали виникати конфлікти через пасажирів, які голосно розмовляють по зв'язку під час польоту. Ще більше суперечок провокують пасажири, які слухають музику або дивляться відео на повну гучність без навушників. Дійшло до того, що деякі авіакомпанії вже почали забороняти таку поведінку.

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