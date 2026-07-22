У РФ оголосили в розшук головнокомандувача ЗСУ Драпатого

Також повідомляється про те, що спецслужби РФ нібито дізналися адресу проживання Головкома.

Головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого, якого напередодні призначили на цю посаду, оголосили в розшук в Росії. Про це повідомляють росЗМІ.

Зазначається, що він зʼявився у базі розшуку російського МВС відразу після призначення. У чому саме його підозрюють – не повідомляється. Офіційно заявляється, що українського головкома "розшукують за статтею кримінального кодексу".

Також повідомляється, що російські силовики нібито дізналися адресу проживання Михайла Драпатого, а також електрону пошту та особистий номер телефону. Про це росЗМІ повідомили джерела в силових структурах.

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Також російські ЗМІ повідомляють про те, що раніше РФ офіційно висовувала звинувачення Драпатому. Причиною цьому стало його командування операцією об’єднаних сил України в 2017 та 2019 роках. Його звинувачують у нібито обстрілах населених пунктів Донеччини та Луганщини.

Що цьому передувало

Нагадаємо, ввечері, 21 липня президент України Володимир Зеленський повідомив про рішення звільнити з посади Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. На його місце він призначив командувача Об’єднаних сил Збройних сил України генерал-майора Михайла Драпатого.

Сирський на тлі звільнення ж заявив, що лишає "армію, яка наступає". І висловив сподівання, що його наступник це продовжить.

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