У серпні українці отримають до 6000 гривень 'Національного кешбеку': що буде з виплатами

Кешбек за травень і червень українцям виплатять у серпні, а максимальна сума нарахування за два місяці може сягнути 6000 грн.

Українці отримають виплати за програмою "Національний кешбек" одразу за два місяці. Водночас кошти, які вже надійшли на картки, необхідно використати до кінця липня, інакше вони повернуться до державного бюджету, повідомляє пресслужба "Дії" у Facebook.

"Кешбек, накопичений протягом травня та червня, надійде двома окремими платежами поступово у серпні. Реєстр виплат за травень уже сформовано, а статус можна перевірити в застосунку "Дія". Після завершення виплат за травень буде сформовано реєстр за червень, і ці кошти також надійдуть у серпні", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що максимальний розмір "Національного кешбеку" становить 3000 грн на місяць. Відповідно, якщо користувач накопичив максимальну суму за обидва місяці, то у серпні він може отримати до 6000 грн.

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Витратити кошти "Нацкешбеку" можна, зокрема, на оплату комунальних і поштових послуг, придбання ліків і медичних виробів українського виробництва в аптеках-учасниках, купівлю книжок, а також на низку інших товарів в магазинах-учасниках, передбачених умовами програми.

Водночас під дописом "Дії" у Facebook користувачі масово скаржаться на затримки з виплатами та плутанину щодо строків використання коштів. Зокрема, українці запитують, коли саме отримають нарахування за попередні місці.

"До якого 31-го липня? За травень досі в обробці, за червень досі теж не виплачено, що буде з коштами за липень?", - пиши користувач Наталья.

Також користувачі повідомляють, що досі не отримали окремі виплати.

"Де мій кешбек за квітень, травень, червень, бо вже 22 липня все таки", - йдеться в одному з коментарів.

Національний кешбек – останні новини

Економіст, експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин повідомив, що через звільнення прем’єр-міністра Юлії Свириденко та оновлення складу міністрів можна очікувати згортання програми "Національний кешбек".

Раніше повідомлялося, що уряд продовжив терміни використання "Національного кешбеку" до 31 липня 2026 року. Тоді зазначалося, що з 3 липня українці почнуть отримувати Національний кешбек за квітень та компенсацію за пальне. Ці кошти також треба буде встигнути витратити до кінця липня.

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