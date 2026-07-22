В Україні почнуть виробляти британські гармати L119: деталі

L119 – це 105-мм легка гармата, розроблена компанією BAE Systems.

На Міжнародному авіасалоні у Фарнборо британська компанія BAE Systems підписала ліцензійну угоду зі своїм стратегічним оборонним партнером в Україні щодо місцевого виробництва артилерійських систем Light Gun. Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті BAE Systems.

Зазначається, що у межах угоди український партнер отримає доступ до технічної документації та підтримки BAE Systems, необхідних для виготовлення першого зразка гармати й проведення його випробувань.

Співпраця передбачає створення української версії легкої гармати L119, яку надалі планують використовувати у Збройних силах України.

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L119 – це мобільна буксирувана артилерійська система калібру 105 мм, розроблена компанією BAE Systems. У компанії зазначають, що гармата відзначається високою надійністю та ефективністю.

Назву українського оборонного підприємства, з яким уклали угоду, у повідомленні не розголошують.

У BAE Systems заявили, що угода має посилити виробничі можливості України та сприяти створенню стійкого промислового потенціалу для довгострокового забезпечення Сил оборони.

Директор з інженерії, технологій та стратегії підрозділу BAE Systems Weapon Systems UK Джайлз Амброуз наголосив, що угода поєднує досвід британської компанії в артилерійській сфері зі знаннями українського партнера про потреби війська на полі бою.

"Підтримка України – це не лише постачання обладнання. Це також спільна робота над зміцненням промислової стійкості, розвитком професійних навичок та потенціалу, необхідних для забезпечення оборонної спроможності в довгостроковій перспективі", - додав Амброуз.

Угода стала продовженням інвестицій BAE Systems у розвиток артилерійських можливостей у Великій Британії. Зокрема, компанія працює над відновленням внутрішніх виробничих потужностей і забезпечує постачання для України британських артилерійських стволів калібру 105 і 155 мм, виготовлених у Шеффілді.

Допомога Україні від Великої Британії

Раніше повідомлялося, що Україна отримала першу партію артилерійських стволів британського виробництва.

Як писало видання Army Technology, перші чотири стволи були відвантажені як дослідні зразки. Їх планують перевірити для використання в артилерійських підрозділах України.

Поставка відбулася в рамках урядового контракту британської компанії BAE Systems на суму 82,2 млн доларів. Згідно з контрактом, Україні постачатимуть стволи для артилерійських гармат калібру 105 і 155 мм, які будуть виготовлені на виробничих підприємствах у Великій Британії. Загалом у рамках угоди у Великій Британії буде вироблено до 150 артилерійських стволів.

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