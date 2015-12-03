Яценюк відвідав авіаносець США "Гаррі Трумен" в Середземному морі

19:07, 03 грудня 2015
Політика
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Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк сьогодні відвідав атомний авіаносець Військово-морських сил США "Гаррі Трумен" біля берегів Італії у Середземному морі.

USS Harry Truman гарри трумэн авианосец / wikipedia.org

Як повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю секретаріату Кабінету міністрів, візит відбувся на запрошення командувача 6-м флотом США і командувача ВМС США в Європі.

"Авіаносець "Гаррі Трумен" зробив зупинку на військово-морській авіаційній базі збройних сил НАТО "Сігонелла" біля берегів Італії у Середземному морі. Тут базуються сили ЗС НАТО, США та Італії", - наголошується в повідомленні.

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Глава уряду оглянув оснащення та операційний центр корабля, поспілкувався з командиром авіаносця капітаном Райаном Сколлом і командувачем авіаносної ударної групи "Гаррі Трумена" контр-адміралом Бретом Батшельдером.

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