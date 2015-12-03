ГУАМ підписала програму співробітництва з Японією

Як повідомляє департамент політики та комунікацій МЗС України, сьогодні під час 22-ої міністерської зустрічі ОБСЄ у Белграді (Сербія) відбулася зустріч ГУАМ - Японія, в якій взяли участь міністри закордонних справ України Павло Клімкін, Азербайджану Ельмар Мамед'яров, Грузії Георгій Квірікашвілі, Молдови Наталія Герман і Японії Йодзі Муто.

Під час зустрічі були обговорені перспективи розвитку двосторонньої взаємодії як в контексті вирішення важливих регіональних і глобальних проблем, так і в рамках секторального співробітництва сторін.

Японська сторона підтвердила свою налаштованість на підтримку суверенітету і територіальної цілісності держав-членів ГУАМ.

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Сторони визначили пріоритетні напрямки співпраці - зміцнення енергетичної безпеки і сприяння розвитку відновлюваної енергетики, просування спільного туристичного продукту країн-членів ГУАМ, попередження і ліквідація наслідків стихійних лих і техногенних катастроф, в тому числі поводження з відходами, розвиток медицини.

Клімкін і Муто підписали програму співробітництва ГУАМ - Японія, яка спрямована перш за все на питання економічного розвитку регіону країн-членів ГУАМ і передбачає розробку конкретних секторальних проектів.