Ющенко запропонував НУ-НС шукати інших міністрів

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що міністр, який "не підпорядковується солідарному рішенню фракції", має бути відкликаний з уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила на брифінгу прес-секретар Президента Ірина ВАННИКОВА.

Вона зазначила, що сьогодні під час зустрічі з членами фракції “Наша Україна – Народна самооборона” Президент наголосив, що НУ-НС та його представники у Кабінеті Міністрів мають демонструвати консолідовану роботу, а урядовці при ухваленні рішень – «працювати одним голосом» і виконувати солідарну позицію фракції.

«Я б хотів, щоб фракція це прийняла як принцип. Будь ласка, відпрацюйте механізм, який повинен бути для того, щоб цей принцип працював», - процитувала Президента І.ВАННИКОВА.

За її словами, Президент також запропонував фракції визначитися щодо тих міністрів, які «хочуть працювати по іншому».

«Я пропоную: міністр, який не підпорядковується солідарному рішенню фракції, повинен бути відкликаний з уряду. Так робиться в усьому світі. Це міністр не від себе. Це міністр від політичної сили. Якщо він не є провідником ідей та рішень – шукайте іншого міністра», - процитувала слова Президента І.ВАННИКОВА.