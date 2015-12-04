Порошенко вибачився за "вирвану з контексту" фразу про перемогу без волонтерів (відео)
19:45, 04 грудня 2015Політика
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Президент України Петро Порошенко вибачився перед волонетрами за «вирвані з контексту слова» про волонтерів.
«Хочу наголосити, що без волонтерів, без всього українського народу наша перемога була б неможливою. Хочу наголосити ще, що саме волонтери були першими, хто розпочав реформування всіх органів державної влади. За що їм хочу подякувати і вибачитись за вирвані з контексту слова», - сказав президент, передає Громадське.
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Як повідомляв УНІАН, раніше Порошенко заявив, що Україна перемогла б у збройному протистоянні на Донбасі і без волонтерів, однак зробити це було б значно складніше.
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