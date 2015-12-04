Україна перемогла б і без волонтерів, але було б складніше - Порошенко

Про це під час виступу в Будинку офіцерів заявив президент України Петро Порошенко, передає кореспондент УНІАН.

"Я хочу подякувати волонтерам, які в перший час, дні і місяці війни, коли було найважче, віддавали останнє. І без цього внеску ми б все одно перемогли, але було б набагато важче", - сказав Порошенко.

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Як повідомляв УНІАН, раніше в знак протесту волонтери з Маріуполя повернули свої ордени президенту.