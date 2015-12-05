Порошенко: Росія мусить заплатити у разі зриву Мінського процесу

Про це президент України Петро Порошенко повідомив в інтерв’ю виданню «Le Figaro» 3 грудня.

«Допоки положення Мінських угод не будуть виконані, європейські санкції повинні бути збережені! Якщо Мінський процес провалиться, Росії доведеться заплатити», - заявив він.

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Порошенко відкидає аргументи тих, хто каже, що санкції не працюють і мають серйозні наслідки для Європейського Союзу.

«Проблему для ЄС становлять не санкції, а контрсанкції, введені Росією», - вважає президент.

Ранее УНИАН сообщал, что, по словам президента Петра Порошенко, на востоке Украины дислоцируются от 7 до 9 тысяч российских военнослужащих.