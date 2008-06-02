Яценюкові не потрібні заступники, які тікатимуть до Українського дому

Обрання заступників голови Верховної Ради України не зменшить «політичну температуру» в парламенті.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам голова ВР Арсеній ЯЦЕНЮК, відповідаючи на запитання щодо невирішеності проблеми з обранням першого заступника і заступника спікера.

«Якщо б призначення заступників вплинуло на зменшення політичної температури в стінах парламенту, то це можна було б зробити навіть сьогодні», – зазначив голова ВР.

Крім того, А.ЯЦЕНЮК вважає, що дехто з політиків «переоцінює роль і місце цього питання». «Я пригадую часи, коли були призначені заступники, але з дещо іншою метою – щоб змінити політичну конструкцію, провести різного роду засідання в Українському домі. Якщо хтось має на меті такі речі, тоді не треба починати», - сказав він.

Також голова ВР додав, що обрання заступників не вирішить ключових проблем, водночас наголосивши, що ці організаційні питання необхідно вирішувати.

А.ЯЦЕНЮК пожартував, що йому «висловлений неймовірний кредит довіри», оскільки вже восьмий місяць ВР не може призначити його заступників.