Ми повернемо Крим з початком розпаду російської імперії – Саакашвілі

Голова Одеської облдержадміністрації Міхеїл Саакашвілі вважає, що Україні «вдасться повернути Крим з початком розпаду російської імперії».

«У нас має бути вироблена цілеспрямована політика на державному рівні. Дії наших громадянських активістів – це крик душі, цей крик повинен доходити до влади, до уряду України», - зазначив Саакашвілі у коментарі Крим.Реалії, повідомляє Радіо Свобода.

Він також переконаний, що «Уряд України повинен мати чітку програму, яка не повинна змінюватися з дня на день. Я впевнений, що ми повернемо Крим з початком розпаду російської імперії, який абсолютно неминучий, але ми повинні до цього готуватися. І не тільки активісти мають там мерзнути, а уряд цієї величезної країни повинен сказати чітко, чого він хоче, я впевнений, що ми зможемо виробити на державному рівні таку програму».

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«Я прожив майже все життя в умовах окупації Абхазії, і для мене це болюча тема. Я так добре розумію кримчан, особливо тих, кого вигнали звідти», – наголосив голова Одеської облдержадміністрації.