Вступ до НАТО коштуватиме по 5 гривень з кожного
21:52, 02 червня 2008Політика
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Аргументи Валерія Чалого
|Валерій Чалий
Про це заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН заступник директора Центру Разумкова Валерій ЧАЛИЙ.
“Видатки державного бюджету на забезпечення різноманітних пільг українських чиновників значно більші, ніж можливий внесок держави в НАТО, як члена цієї організації”, - сказав В.ЧАЛИЙ.
За словами експерта, враховуючи досвід країн, які нещодавно приєдналися до НАТО, і виходячи з вимог Альянсу, прямі витрати для участі в цій організації орієнтовно становлять 25-40 млн. доларів на рік.
“Це становить лише 5 грн. на кожного громадянина України. А можливі політичні, безпекові та економічні переваги країни від участі в Альянсі є незрівнянно більшими”, - зазначив В.ЧАЛИЙ.
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