Вступ до НАТО коштуватиме по 5 гривень з кожного

Якби Україна була членом НАТО, сума її щорічного внеску до цієї організації була б меншою, ніж кошти, передбачені цього року на утримання лікарні “Феофанія”, де лікуються державні чиновники високого рангу.

Про це заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН заступник директора Центру Разумкова Валерій ЧАЛИЙ.

“Видатки державного бюджету на забезпечення різноманітних пільг українських чиновників значно більші, ніж можливий внесок держави в НАТО, як члена цієї організації”, - сказав В.ЧАЛИЙ.

За словами експерта, враховуючи досвід країн, які нещодавно приєдналися до НАТО, і виходячи з вимог Альянсу, прямі витрати для участі в цій організації орієнтовно становлять 25-40 млн. доларів на рік.

“Це становить лише 5 грн. на кожного громадянина України. А можливі політичні, безпекові та економічні переваги країни від участі в Альянсі є незрівнянно більшими”, - зазначив В.ЧАЛИЙ.