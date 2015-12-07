Порошенка просять не віддавати "Межигір'я" в управління Міноборони

Про це вони заявили у відкритому листі до президента, повідомляє "Українська правда".

Автори звернення назвали ініціативу Порошенка про передачу колишньої резиденції "Межигір'я" в управління Міноборони "помилковою та небезпечною".

"Подібне рішення буде порушенням усіх можливих законів та юридичних норм, оскільки на даний час майно резиденції є заарештованим в якості речового доказу в кримінальній справі, і будь-які рішення стосовно зміни власника резиденції може приймати лише суд", - йдеться у листі.

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За словами розслідувачів, резиденцію екс-президента Віктора Януковича було збудовано за кошти, отримані від вчинення ним корупційних дій, а після втечі Януковича вона утримується виключно за рахунок відвідувачів і не отримувала державного фінансування.

"Межигір'я" повинне стати національним парком - пам'ятником корупції, який би нагадував теперішнім та майбутнім посадовцям про те, яка доля чекатиме крадіїв, що намагаються відгородитися від своїх співгромадян високим парканом", - зазначають підписанти звернення.

Підпорядкування резиденції Міністерству оборони, на думку журналістів, призведе до закриття території для відвідувачів та закриття фінансування резиденції коштом платників податків.

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"За відсутності будь-яких прорахунків економічної доцільності такого кроку та вартості переобладнання резиденції під реабілітаційний центр подібне рішення містить в собі надзвичайно високі корупційні ризики, що фактично є поверненням до практики зловживань часів уряду Януковича", - наполягають журналісти.

Автори пропонують передати управління "Межигір'ям" спеціально створеному трасту із наглядовою радою з "активістів, місцевих громад та представників державної влади з можливістю ведення господарської діяльності та залучення коштів з метою забезпечення поточних потреб та подальшого розвитку об'єктів".

Відповідний законопроект журналісти готові розробити разом із правниками-волонтерами.

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"Звертаємось до всіх суб’єктів законодавчої ініціативи з закликом взяти в свої руки вирішення проблеми "Межигір'я" у спосіб, що стане символом та прецедентом повернення громадськості майна, здобутого корупційним шляхом", - сказано у зверненні.

Нагадаємо, 13 жовтня Порошенко запропонував Кабінету міністрів передати "Межигір'я" у відання Міноборони з тим, щоб створити у ньому реабілітаційний центр для бійців АТО.