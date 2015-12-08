Кримські міста розривають зв'язки з турецькими побратимами

Про це повідомив «Російській службі новин» окупаційний глава Криму Сергій Аксьонов.

«Всі договори про побратимство були укладені ще при Україні. Які сьогодні можуть бути братні стосунки?! Вони збивають наші літаки, вбивають наших людей! У той же час у нас немає ніяких претензій до турецького народу, ми як і раніше вважаємо його дружнім. Ми чітко розділяємо народ і правлячий режим», - сказав Аксьонов.

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Як повідомляв УНІАН, на тлі погіршення відносин з Туреччиною Мінпромторг РФ вирішив посилити боротьбу з нелегальною продукцією легкої промисловості.