Парламент ще довго не розгляне питання про Семенюк і Медведько

Народний депутат, член фракції БЮТ Валерій ПИСАРЕНКО вважає, що розгляд у Верховній Раді питання про відставку генпрокурора та зміни керівництва ФДМУ буде блокуватися ще довго.

Таку думку він висловив сьогодні в коментарі кореспонденту УНАН.

За його словами, фракція БЮТ готує проект постанови про відставку Олександра МЕДВЕДЬКА з посади генпрокурора.

В той же час він висловив сумнів, що у ВР набереться 226 голосів на підтримку цього документа. Він пояснив це тим, що Партія регіонів спільно з Секретаріатом Президента роблять усе можливе, щоб використовувати «Генпрокуратуру для здійснення політичних репресій».

Що стосується зміни керівництва ФДМУ, то народний депутат наголосив, що проти розгляду цього питання виступає частина колег по коаліції з фракції НУ-НС.

«Тому розгляд цих питань буде блокуватися до останнього», - сказав В.ПИСАРЕНКО.

Він також наголосив, що сьогоднішні події в Україні свідчать про існування неформальної широкої коаліції. Він пояснив це тим, що сьогодні до присяги були приведені троє суддів КС, двоє з яких є прибічниками фракції Партії регіонів.

Крім того, він нагадав, що послом в РФ від України може бути призначений Костянтин ГРИЩЕНКО, який також є одним з членів нинішньої опозиційної команди.