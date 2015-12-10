Порошенко незадоволений результатами боротьби з корупцією

Про це він сказав на другому засіданні Національної ради з питань антикорупційної політики, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

Порошенко наголосив, що з перших днів наступного року прості українці мають відчути ці результати. «Ми маємо довести, що система, яку ми так дбайливо створювали весь 2015-й рік, нарешті, працює для України і здатна приносити гарний результат», – заявив Порошенко.

Президент застеріг від заспокійливих звітів щодо першого етапу антикорупційних дій. «Нібито рухаємося, нібито прогрес, нібито чогось вже досягли. Ні, наголошую, що ми лише створюємо інституціональну структуру, створюємо передумови для невідворотності покарань. Незважаючи на те, що кожен день, ну, принаймні кожен тиждень, високопосадовці затримуються за хабарі, за які мають бути запроторені за ґрати, результати поки що мене не задовольняють», – заявив Порошенко.

В той же час, говорячи про перші конкретні результати боротьби з корупцією, президент нагадав, що вчора на хабарі у 250 тис. дол. співробітники СБУ затримали працівників центрального органу виконавчої влади. «За один папірець, лише за право підписання папірця. В кого? В оборонних підприємствах. Це не просто корупція – це мародерство», – заявив Порошенко.

Глава держави подякував за інтенсивність роботи голову СБУ Василя Грицака та, звертаючись до керівників Національного антикорупційного бюро Артема Ситника та Спеціальної антикорупційної прокуратури Назара Холодницького, наголосив: «Зараз це вже ваші клієнти, і ми своїми рішучими діями маємо продемонструвати – в Україні настали нові часи, і жодна посада, жоден політичний прапорець не є «парасолькою», щоб захистити від справедливого покарання за корупційні дії.

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Глава держави відзначив перші антикорупційні кроки – створення відповідних структур – та наголосив: «Ми не сиділи, склавши руки. Те, що ми встигли зробити, коштувало чималих зусиль, часом титанічних». «Створюються інституції, формується законодавче поле, запроваджуються антикорупційні ініціативи, відбувається активне залучення громадськості і міжнародної спільноти до антикорупційної реформи», – сказав Порошенко.

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Президент акцентував на тому, що під час візиту віце-президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена було оголошено про допомогу США у антикорупційних діях. «Левова частина з тих 190 мільйонів доларів, які були привезені як додаткова технічна допомога, піде на допомогу у створенні ефективних правоохоронних і антикорупційних органів», – зазначив президент, висловивши сподівання, що інші донори і партнери України будуть брати активну участь у допомозі. «Мова йде не лише про гроші. Мова йде про довіру, коли вони беруть участь і своїми фінансами, своїми радниками підтверджують, що на сьогоднішній день Україна розвивається саме в правильному напрямку».

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Як повідомляв УНІАН, 9 грудня за хабар у 250 тис. дол. затримали одного із заступників голови Державної служби експортного контролю України.