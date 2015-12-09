Заступник голови Держслужби експортного контролю попався на хабарі $250 тисяч
Служба безпеки України затримала в Києві заступника керівника Державної служби експортного контролю, який вимагав хабара в розмірі 250 тисяч доларів.
Про це поінформував президента Петра Порошенка керівник спецслужби Василь Грицак, повідомляє прес-служба СБУ.
"Голова СБУ Василь Грицак доповів президентові України про затримання співробітниками спецслужби в Києві на хабарі одного з заступників голови Державної служби експортного контролю України", - сказано в повідомленні.
Чиновник вимагав 250 тисяч доларів від представника комерційної структури за видачу відповідної ліцензії на експорт продукції.
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Правоохоронці затримали чиновника при отриманні останньої частини хабара.
Проводяться обшуки за місцем роботи та проживання затриманого.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України.
Тривають невідкладні оперативно-слідчі для встановлення інших чиновників Держслужби експортного контролю, які можуть бути причетні до корупційних дій одного з керівників відомства.
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