Яценюк виступає зі звітом у Раді (наживо)

Прем'єр має намір "детально розповісти про дії українського уряду".

Раніше Яценюк попросив голову Верховної Ради Володимира Гройсмана відвести не менше трьох годин для звіту.

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Нагадаємо, джерело УНІАН повідомило, що Кабінет міністрів України на своєму засіданні у четвер, 10 грудня, погодив проект нового Податкового кодексу і проект державного бюджету на 2016 рік.

Як очікується, проект податкового кодексу буде переданий в адміністрацію президента і представлений у ВР безпосередньо президентом України Петром Порошенком.

Прийняття податкового кодексу, а також проекту бюджету, є однією з ключових умов продовження співпраці України з основним кредитором - Міжнародним валютним фондом.