В окупованому Криму тривають залякування і переслідування - ООН

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час виступу на засіданні Ради безпеки ООН.

Говорячи про права людини у Криму, Шимонович наголосив, що “немає сигналів покращення у цій сфері в 2015 році”.

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Як зазначив помічник Генсекретаря ООН, у Криму не можливо висловлювати думку, яка відрізняється від тої, яку відстоюють представники так званої де-факто “влади” та Російською Федерацією.

“Ті особи, які вважаються опозиційними, піддаються залякуванню та переслідуванням. Правоохоронні органи системою правосуддя використовуються у якості інструментів для репресій”, - заявив Шимонович.

Він звернув увагу, що також були закриті ЗМІ кримських татар.

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Також він зазначив, що певна кількість кримських татар, які брали участь у демонстрації проти окупації Криму у лютому 2014 році, були заарештованими у цьому році.

Шимонович звернув увагу, що немає прогресу у розслідуванні щодо вбивства кримського татарина Ришата Аметова та розслідування справи про зникнення проукраїнських активістів у 2014 році.