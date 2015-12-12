Кабмін призначив трьох членів Нацагентства по запобіганню корупції

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну, відповідне рішення було ухвалене на позачерговому засіданні уряду сьогодні.

Зазначається, що уряд ухвалив розпорядження щодо призначення на посади членів НАЗК, відібраних конкурсною комісією.

Заповнення трьох із п’яти вакантних посад є достатньою умовою для запуску агентства, наголошується у повідомленні.

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Прем’єр-міністр Арсеній Яценюк підкреслив, що це рішення є, зокрема, «передумовою того, щоби 15 грудня був позитивний звіт Європейської комісії щодо надання Україні безвізового режиму».

Він нагадав, що Національне агентство з питань запобігання корупції має превентивну функцію, зокрема, щодо перевірки декларацій всіх державних службовців і стилю їх життя, розкриття будь-якої інформації, яка надходить від засобів масової інформації, від громадських організацій з приводу фактів корупції чи зловживання з боку вищих посадових осіб.

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«Запуск роботи антикорупційного агентства означає, що ми виконали ще одну вимогу Європейського Союзу щодо безвізового режиму, і наступний рік буде роком повних перевірок всіх декларацій державних службовців», - наголосив Яценюк.

«У тому випадку, якщо стиль життя службовця не відповідає заявленим статкам, такий державний службовець буде притягатися до відповідальності на підставі подання», - пояснив глава уряду.

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Як повідомляв УНІАН, у березні цього року уряд створив Національне агентство з питань запобігання корупції. 22 квітня Кабмін почав конкурс на призначення керівництва Нацагентства.