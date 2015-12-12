Фракція "Народний фронт" домовилася про поглиблення співпраці з президентом – нардеп Ємець

Про це повідомив народний депутат з фракції «Народний фронт» Леонід Ємець після зустрічі з президентом, що відбулася пізно ввечері 11 грудня, поінформували УНІАН у прес-службі фракції.

«У нас будуть відбуватись спільні засідання фракцій (з фракцією «Блоку Петра Порошенка»). Ми домовилися, що це була перша, але не остання зустріч фракції «Народний фронт» з президентом України, що ми їх зробимо періодичними», − повідомив народний депутат.

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«Наша фракція потребує діалогу з президентом як з головнокомандуючим, як з людиною, яка володіє найбільшою кількістю інформації про реальний стан речей в країні. Зрозуміло, що чим більше у нас буде спілкування, тим оперативніше ми зможемо реагувати на ті проблеми, які є сьогодні в державі», - зазначив Ємець.

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Він також зауважив, що під час зустрічі з президентом обговорювалась необхідність якнайшвидшого ухвалення потрібних країні законів, зокрема, про державний бюджет на 2016 рік та про податкову реформу.

Крім того, за словами Ємця, було домовлено про проведення додаткових консультацій щодо судової реформи між представниками фракції «Народний фронт» з одного боку і головою Верховної Ради та представниками Адміністрації президента з іншого.

Своєю чергою голова фракції «НФ» Максим Бурбак заявив, що під час зустрічі сторони дійшли згоди щодо необхідності покращення координації і співпраці усіх чотирьох фракцій коаліції.

Як повідомляв УНІАН, 11 грудня під час виступу у Верховній Раді прем'єр-міністра Арсенія Яценюка депутат від «БПП» Олег Барна, який збирав підписи за висловлення недовіри уряду, підійшов до трибуни і подав Яценюку букет червоних троянд. Після цього Барна підняв Яценюка і виніс з-за трибуни. До Барни підбігли депутати з фракції «Народний фронт» і почали його бити. До цієї бійки приєдналися депутати з «БПП».

Пізніше прес-секретар фракції «БПП» Тарас Пастушенко заявив, що фракція виключила Барну зі свого складу у зв'язку із інцидентом на засіданні парламенту.

Разом з тим Барна заявив, що сам вийшов з лав фракції «БПП».

Члени Комітету Верховної Ради з питань регламенту та організації роботи парламенту прийняли рішення рекомендувати ВР позбавити Барну права брати участь у 5 пленарних засіданнях за інцидент з Яценюком і провокацію бійки між депутатами.

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Президент заявив, що підтримує рішення фракції "БПП" про виключення Барни.

Було домовлено, що через інцидент з Барною ввечері 11 грудня депутати з фракції "Народний фронт" зустрінуться з президентом та фракцією «БПП».