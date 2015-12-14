Джемілєв назвав головну причину часткового відновлення електропостачання Криму Україною

Про це заявив один з лідерів кримських татар, уповноважений президента України у справах кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв, передає "Апостроф".

"По-перше, ця гілка "Каховка-Титан" (якою відновлено енергопостачання - Ред.) заходить спочатку у Крим, а потім направляється в два райони Херсонської області", - пояснив він.

При цьому Джемілєв зазначив, що якщо гілкою не подавати електрику, залишаться знеструмленими деякі селища Херсонської області.

Читайте такожДжемілєв назвав умови продовження контракту на поставки електроенергії до Криму

"По-друге, були розмови про загрозу техногенної катастрофи на заводі "Титан", якщо туди не буде надходити електроенергія. Це, правда, не зовсім вагомий аргумент, ми цьому підтвердження не знайшли. Але істотним є те, що наші західні союзники висловлювали щодо цього занепокоєння і говорили, що коли в країні відбуваються такі речі, довільно перекриваються дороги, - це свідчення того, що держава не контролює ситуацію, що у нас нестабільність", - розповів один з лідерів кримських татар.

За словами Джемілєва, висловлювалися щодо цього й Франція, і Німеччина, посольство США теж висловлювало занепокоєння.

"Ми говорили про те, що електроенергії, яка виробляється в Криму, при розумному розподілі повинно бути достатньо, щоб задовольняти побутові потреби мешканців півострова. Але в Криму все робиться по-російськи: росіяни спочатку військові бази забезпечують, ФСБ, а потім вже населення. Ми вирішили до 31 грудня, тобто до закінчення дії угоди між Росією та Україною про постачання (електроенергії, — Ред.), цю одну лінію подати", - резюмував політик.

Раніше Джемілєв повідомляв, що в будь-яких угодах, підписаних Україною щодо анексованого Росією Криму, півострів має фігурувати тільки як частину України.