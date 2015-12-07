Джемілєв: угодах по Криму він повинен фігурувати як частина України

Про це заявив один з лідерів кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв на своїй сторінці в соцмережі, коментуючи домовленості про часткове відновлення електропостачання Криму з материкової частини України.

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Він зазначив, що 5 грудня куратори "блокади Криму" на зустрічі з президентом Петром Порошенком детально обговорили припинення поставок електроенергії в тимчасово окупований Крим.

"Загальна потреба Криму електроенергії становить 1050-1100 МВт. Останній рік нами з материкової України поставлялося 850-900 МВт. Разом з тим, що генерується в Криму, цього вистачало населенню півострова в умовах занепаду промисловості внаслідок санкцій. І цього вистачало окупантам на безбідне існування, на 100%-е забезпечення військових частин, гарнізонів, ракетно-зенітних комплексів, аеродромів тощо", - зазначив Мустафа Джемілєв.

На його думку, "так не може продовжуватися з будь-яких мотивацій: із моральних, із військових, із політичних".

"Виходячи з поваги до людей, які опинилися в заручниках окупантів, поставки електроенергії в Крим можуть бути відновлені не більше ніж в обсязі 200-250 МВт. Таке рішення може бути прийнято, що враховуючи аргументи всіх наших партнерів", - написав лідер кримськотатарського народу.

"При цьому залишається в силі категорична вимога про те, що в будь-яких договорах, підписаних нашою державою, Автономна республіка Крим повинна фігурувати лише як частина України", - наголосив Мустафа Джемілєв.