Деканоїдзе відреагувала на мітинг неатестованих міліціонерів біля МВС

Вона наголосила, що не хоче, щоб до лав нової поліції потрапили люди, які брали участь у "схемах" особистого збагачення.

За словами Деканоідзе, процес невдоволення від реформи був очікуваний від її початку, адже жодна реформа поліції не обходилася без спротиву системи. Водночас глава Нацполіції зазначила, що в цій "битві" із системою її підтримують міністр внутрішніх справ, уряд і президент.

Також вона зазначила, що люди, які вийшли на мітинг, навіть не дочекалися апеляції, адже точно знали, що апеляції не виграють.

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"Скажу більше: ми пишаємося тим, що ці люди вийшли на вулицю. Це значить, що ми все робимо правильно і ми на правильному шляху",– наголосила Деканоїдзе.

Вона також зазначила, що реформа поліції є однією з найбільш очікуваних реформ для народу України. Крім того, глава Нацполіції закликала українців повірити в реформу, додавши, що не хоче, щоб до нової поліції потрапили люди, які брали участь у "схемах" особистого збагачення.

Нагадаємо, вчора міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков зробив заяву, прокоментувавши мітинг правоохоронців у Києві, які не пройшли переатестацію. "Жоден мітинг міліціонерів, що не пройшли тести і атестацію, не змінить моєї рішучості: у новій поліції не буде некомпетентних і брудних «ментів»! Будуть тільки «копи», які користуються довірою людей! Це принципово! По-іншому не буде!" - йдеться у його заяві.