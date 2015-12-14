Деканоїдзе відреагувала на мітинг неатестованих міліціонерів біля МВС
Глава Національної поліції України Хатія Деканоїдзе прокоментувала факт проведення мітингу колишніми міліціонерами біля МВС учора, 13 грудня.
Вона наголосила, що не хоче, щоб до лав нової поліції потрапили люди, які брали участь у "схемах" особистого збагачення.
За словами Деканоідзе, процес невдоволення від реформи був очікуваний від її початку, адже жодна реформа поліції не обходилася без спротиву системи. Водночас глава Нацполіції зазначила, що в цій "битві" із системою її підтримують міністр внутрішніх справ, уряд і президент.
Також вона зазначила, що люди, які вийшли на мітинг, навіть не дочекалися апеляції, адже точно знали, що апеляції не виграють.
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"Скажу більше: ми пишаємося тим, що ці люди вийшли на вулицю. Це значить, що ми все робимо правильно і ми на правильному шляху",– наголосила Деканоїдзе.
Вона також зазначила, що реформа поліції є однією з найбільш очікуваних реформ для народу України. Крім того, глава Нацполіції закликала українців повірити в реформу, додавши, що не хоче, щоб до нової поліції потрапили люди, які брали участь у "схемах" особистого збагачення.
Нагадаємо, вчора міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков зробив заяву, прокоментувавши мітинг правоохоронців у Києві, які не пройшли переатестацію. "Жоден мітинг міліціонерів, що не пройшли тести і атестацію, не змінить моєї рішучості: у новій поліції не буде некомпетентних і брудних «ментів»! Будуть тільки «копи», які користуються довірою людей! Це принципово! По-іншому не буде!" - йдеться у його заяві.