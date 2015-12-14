Впродовж останніх шести місяців тема України не входить до топ-10 тем міжнародної політики США - експерт

Про це сказав директор Центру східно-європейських перспектив у Вашингтоні Микола Воробйов на брифінгу на тему: «Річні підсумки роботи “народних” дипломатів за кордоном. Як просувати інтереси України в США?».

«В лютому - квітні 2015 року тема України входила в топ - 4 тем міжнародної політики США. На жаль, протягом останніх півроку тема України зараз не є навіть в топ-10 тем у зв’язку з тим, що відбуваються події в Сирії, є інші гарячі точки. На жаль, тема України спадає», - сказав Воробйов.

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Водночас він зазначив, що є «гарна новина», яка полягає в тому, що якщо США згадують про Росію, Україна іде паралельно в темі з російською агресією і взагалі путінським режимом в Росії. «Цей меседж поки що необхідно максимально використовувати», - вважає Воробйов.

Він зазначив, що інформаційного покриття України в США недостатньо. «В проекті Міністерства інформації було створення іномовлення, але за браком фінансування цього іномовлення так і не існує», - сказав він.

«Загалом, за нашими оцінками, Росія витрачає на пропаганду лише в США від 2 до 3 млрд. дол на рік. В основному ця робота відбувається через російське посольство, через лобістів, а також так званих адвокатів», - додав Воробйов.

Він нагадав, що військова підтримка України згідно з бюджетом на оборону США в наступному році становить 300 млн. дол. «Особисто наша оцінка полягає в тому, що це незначне фінансування і Україна могла б отримати більше підтримки. Фактично, за нашими оцінками, Україна отримує 15-20% від того, щоб ми могли отримувати», - сказав Воробйов.

Він також зауважив, що попередній посол України в США Олександр Моцик виконував «номінальні функції».

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«Посол Валерій Чалий був призначений лише в лютому цього року, до цього посла фактично… тобто він був, але він виконував такі номінальні функції, тому що під час війни мало бути послом, мало бути дипломатом, потрібно бути ще й політиком, необхідно вести більш агресивну дипломатію, чого при колишньому послові ми не спостерігали», - додав Воробйов.

Він також наголосив на важливості для України підтримки з боку США. «Підтримка США є дуже важливою, нею не можна нехтувати, всю погоду навіть щодо політики ЄС щодо мінського меморандуму, щодо тиску на Росію, ключову роль відіграють все-таки США. І чим більше тиск і увага стосовно України, тим краще для нас. Я б радив нашим політикам і дипломатам акцентувати на цьому увагу», - додав експерт.