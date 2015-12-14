В Єврокомісії не підтверджують і не спростовують перенесення доповіді про виконання Україною Плану дій з візової лібералізації

«Я не можу підтвердили будь-які конкретний розвиток подій на цьому фронті», - сказав у понеділок в Брюсселі речник Єврокомісії Маргарітіс Шінас, відповідаючи на запитання, чи ЄК може підтвердити, що оприлюднення відповідної доповіді перенесено і може відбутися після саміту ЄС, який пройде 17-18 грудня.

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Речник ЄК нагадав, що у цю середу в Брюсселі очікують на президента України Петра Порошенка. «Буде зустріч з президентом Туском та президентом Юнкером, але я не можу підтвердити щось конкретне, тому що Європейська Рада ще буде засідати, і ми хочемо слідувати її порядку денному», - наголосив він.

Раніше різними високопосадовцями, зокрема європейським комісаром з питань Європейської політики сусідства та переговорів щодо розширення Йоханнесом Ганом, були висловленні сподівання, що доповідь ЄК стосовно виконання Україною Плану дій з візової лібералізації буде позитивною і фінальною.