Порошенко та Юнкер скоординували позиції перед зустріччю Україна-ЄК-Росія

Про це йшлося під час переговорів Порошенка та Юнкера на полях кліматичної конференції в Парижі, повідомляє прес-служба глави держави.

«Співрозмовники обговорили виконання Україною критеріїв для запровадження Євросоюзом безвізового режиму, серед іншого, прогрес в реалізації антикорупційної реформи», - йдеться в повідомленні.

Читайте такожПорошенко попередив про загрозу екологічної катастрофи на Донбасі

Лідери підтвердили незмінність домовленості про започаткування поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі між Україною та Євросоюзом з 1 січня 2016 року, а також скоординували позиції напередодні завершального раунду міністерських тристоронніх консультацій Україна-ЄК-Росія щодо імплементації зони вільної торгівлі, що відбудеться 1 грудня у Брюсселі.

Порошенко і Юнкер також обговорили шляхи посилення енергетичної безпеки України.

Як повідомляв УНІАН, міністр закордонних справ України Павло Клімкін 1-2 грудня здійснить візит до Королівства Бельгія для участі у міністерських заходах у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі та у тристоронніх консультаціях Україна - ЄС - РФ щодо імплементації торговельної частини Угоди про асоціацію.