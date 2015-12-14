Україна закликає країни-члени ООН вимагати від Росії припинити агресію

16:05, 14 грудня 2015
Політика
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Українська сторона закликає країни-члени ООН вимагати від Російської Федерації негайного виведення збройних сил РФ з території України, припинення порушення повітряного, морського і сухопутного кордону, припинення поставок зброї і військової техніки бойовикам-найманцям терористичних організацій, скасування будь-яких актів, спрямованих на легалізацію незаконної анексії Кримського півострова, і його деокупації.

Фото: Facebook МИД

Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ України з нагоди 41-ї річниці резолюції Генеральної асамблеї ООН «Визначення агресії».

Як зазначається у заяві, за неповних два роки в результаті збройної агресії РФ проти України кількість жертв цивільного населення України, за оцінкою ООН, досягла понад 9 тисяч, щонайменше 20 тисяч людей отримали поранення, «кількість вимушених переселенців із зони конфлікту обчислюється мільйонами».

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«Особливо цинічним є атаки агресора і терористичних організацій, фінансуються РФ, проти цивільного населення. Росія залишається спонсором тероризму на сході України і продовжує надавати фінансову, матеріальну та військово-технічну підтримку терористичним організаціям в Україні, нерідко під прикриттям так званих «гумконвоїв», – сказано в заяві.

МЗС України підкреслює, що дії РФ стосовно України як однієї з держав-засновників ООН, зокрема окупація і спроба незаконної анексії Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, а також триваюча пряма і непряма військова інтервенція на сході України, підпадають під визначення агресії згідно ряду пунктів додатка до резолюції Генеральної асамблеї ООН 3314 (XXIX).

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