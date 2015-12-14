Депутати відчувають небезпеку і блокують необхідні Антикорупційному бюро закони – голова НАБ

Голова Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник вважає, що народні депутати побоюються бюро.

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Про це він розповів в інтерв'ю "Лига.net".

"Сьогодні більше трьохсот людей пройшли через конкурс для роботи в Бюро, з них двісті вже прийняті, а в решти ста закінчується спеціальна перевірка і вони повинні бути призначені найближчим часом. І ось тепер нам потрібно внести в закон про НАБУ доповнення про можливість проведення ще і закритого кадрового конкурсу. Ми хочемо створити підрозділ детективів, які будуть працювати під прикриттям - проведення таких співробітників через відкритий конкурс, самі розумієте, безглузде. Ми, звичайно, можемо набрати їх і користуючись законом про державну таємницю, але раз вже є спеціальний закон про НАБУ, чому б його не доповнити", - розповідає Ситник.

За його словами, для прийняття цієї поправки у Верховній Раді вже не знайшлося голосів.

"Тобто, навіть незначна зміна, яке ніяк не збільшує повноваження Бюро, вже не проходить. Про що це говорить? Коли була тільки абстрактна концепція, депутати голосували "за", тому що побоюватися їм було нічого. Зараз, коли ми почали працювати, все змінилося. Вони відчули небезпеку для себе. І тепер проведення через Раду закону, який допомагав би Бюро працювати, стає практично нездійсненним завданням", - підкреслив глава НАБ.